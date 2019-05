L'attaquant français de Montpellier Andy Delort pressenti dans la liste de l'Algérie pour la Can

Le site spécialisé de l’équipe nationale d’Algérie, La Gazette du Fennec révèle qu’Andy Delort, le footballeur du MHSC aurait obtenu la nationalité algérienne après avoir récupéré son passeport, en fin de semaine dernière au consulat d’Algérie à Montpellier.



La Fédération algérienne de football, la FAF a enclenché la procédure de changement de nationalité sportive du joueur auprès de la FIFA, la Fédération internationale.



« Pas de doute, l’attaquant de Montpellier sera convoqué par l’entraîneur de l’équipe, Djamel Belmadi pour la Coupe d’Afrique des Nations, la CAN 2019 en Égypte », écrit La Gazette du Fennec. Avec cette analyse : « En tout cas, sportivement, le Sétois -Delort est né à Sète- pourrait être d’un précieux apport sur le plan offensif. Cette saison, il a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives avec « la Paillade », à qui il a été prêté par le Toulouse FC ».





Des origines de Mostaganem

Une copie qui aurait convaincu Belmadi de le retenir. D’ailleurs, il n’a pas jamais fermé la porte à l’attaquant de 28 ans : « Sur l’aspect sportif, il s’est manifesté. Demain, s’il a les papiers algériens, il sera pris en considération. Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il sera sélectionné mais il sera pris en considération ».



Apparemment, celui qui a des origines de Mostaganem du côté maternel a eu plus que de la considération, puisque c’est une convocation qu’il devrait recevoir. Belle histoire. « Pour la réaction des joueurs des « Verts » à sa venue, on attend de voir », conclut La Gazette du Fennec.