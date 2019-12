L'avenir de l'Algérie en question le jour des obsèques d'Ahmed Gaïd Salah

Ce sont des funérailles officielles et populaires d'une ampleur inédite pour un militaire, qui se sont déroulées en début d'après-midi, mercredi en Algérie. Alors même que le général Gaïd Salah était contesté par le Hirak, le mouvement populaire qui demande la fin du système politico-militaire algérien, la cérémonie, retransmise par la télévision algérienne, a rappelé celles organisées pour les anciens présidents Ben Bella, Boumediene ou Boudiaf.



« Il y eu énormément de monde, relate Akram Kharief, journaliste spécialiste de la politique algérienne. On a vu des milliers et des milliers d’Algériens accompagner le cortège funéraire, parfois en courant sur des kilomètres. Il est totalement indéniable de dire qu’il y a eu du monde et qu’il y a eu, aussi, beaucoup de gens qui appréciaient la personne et qui étaient là-bas sincèrement, non pas par positionnement politique. Ces personnes estimaient que Gaïd Salah méritait des obsèques nationales et même, pour certains, une entrée dans l’histoire. »