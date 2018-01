L'avenir des bacheliers orientés dans le privé en danger: la Fepes réclame 16 milliards de F Cfa à l’Etat

La Fédération des établissements privés d’enseignement supérieur (Fepes) est montée au créneau. Elle fustige l’attitude de l’Etat qui peine à respecter ses engagements, depuis, 2012, dans le cadre de l’orientation des bacheliers, qui, faute de places, ne pouvaient pas accéder aux universités publiques.



«Nous avons accepté de recevoir ces bacheliers pour un forfait de 400.000 francs Cfa. Et, c’est ce qui fait que nous avons presque 40.000 bacheliers orientés chez nous, pour le tiers ou la moitié du coût de la formation selon les établissements », a expliqué le deuxième vice-président de la Fepes.



Face à la presse, Abass Fall d’informer que : «depuis le début de cette opération, des retards importants sont notés dans le règlement des sommes dus, occasionnant des cumuls d’arriérés». Avant de révéler que : «l’Etat peine à respecter ses engagements. Il nous doit à ce jour, plus de 16 milliards de F Cfa».



Au nombre des 78 établissements, la Fepes a indiqué que, depuis 2013, les paiements ne se passent pas normalement. «On ne nous donnait que 25% et pour cette année-ci, on ne nous a encore rien donné», a conclu Abass Fall.