L’énorme crainte du Real Madrid avec l’Arabie saoudite

Après avoir vu Benzema filer en direction de l’Arabie saoudite il y a quelques semaines, le Real Madrid craint de nouveaux départs.

Le Real Madrid a déjà fait les frais de l’ambitieuse politique mercato de l’Arabie saoudite. Le pays arabe cherche à remplir son championnat de véritables stars et, logiquement, c’est au sein des meilleurs effectifs du Vieux Continent que son gouvernement veut piocher. Comme l’indique Defensa Central, les Merengues ont peur de voir de nouveaux joueurs majeurs filer.



Les noms de Toni Kroos et de Luka Modric sont ainsi cités. Les deux tauliers de l’entrejeu devraient rester à Madrid pour une saison supplémentaire, sauf retournement de situation inattendu. Mais l’été prochain, le Real Madrid sait déjà qu’il est fort probable que l’Arabie saoudite revienne à la charge, et il sera difficile de retenir les joueurs.



Les Madrilènes ont peur

Ce n’est pas tout, puisque les noms de Nacho et de Lucas Vazquez, tous deux sous contrat jusqu’en 2024, sont aussi sur la liste des joueurs de potentiels partants l’année prochaine. Quatre joueurs qui sont plutôt en fin de cycle et/ou de carrière à Madrid, surtout que les Merengues ont bien préparé l’avenir, notamment au milieu de terrain. Mais de façon globale, les Merengues ont peur pour leurs joueurs majeurs.



Ils savent que si l’Arabie saoudite continue sur cette lancée, le PSG, Manchester City ou Chelsea ne seront plus ses principaux dangers et concurrents. Le Real Madrid est conscient de ne pas pouvoir rivaliser sur le plan financier, et ça risque de lui coûter cher. Un constat que partagent sûrement tous les gros clubs européens…