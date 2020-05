L'épidémie Covid-19 au Sénégal en quelques chiffres: 4 358 contacts suivis, les jeunes plus atteints

Entre fin mars et fin avril 2020, la propagation du virus au Sénégal s'est accélérée à une vitesse inquiétante. Depuis le 02 mars dernier, date de la première contamination enregistrée dans le pays, le Sénégal totalise 1024 cas positifs dont 658 sont sous traitement dans les hôpitaux, selon le dernier point quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



C'est la capitale Dakar qui remporte la palme des patients de Covid-19 avec un total de 627 cas recensés et une concentration du virus à Dakar-Plateau, Médina, Fass, Gueule Tapée, Colobane, Fann-Point-E.



Selon nos confrères du journal Libération, la tranche d'âge 25-34 ans, qui constitue les jeunes, est la plus atteinte au Sénégal et le ratio homme/femme est de 1,06%. Nos confrères informent également que 4358 contacts étaient suivis à la date du 30 avril 2020.



Au total, 3012 alertes ont été reçues par la Cellule du ministère de la santé à la date du 26 avril dernier.