L'épouse de Abdoulaye Baldé revendique son lien de parenté avec Macky et soutient n'avoir jamais utilisé ce lien

Aminata Gassama, épouse de l’ancien maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, se confie suite à l’affaire l’opposant à sa consœur Aïcha Ngoumdiam Mbodji concernant un local sis à la Place de l’Indépendance. Pharmacienne depuis 31 ans, elle a décidé de répondre à ses détracteurs dont Dame Bodji qui lui reprochait son lien de parenté avec le président Macky Sall. Une relation qu’elle revendique.



« Macky est mon frère et je le revendique. Mais, je n’ai jamais utilisé ce lien pour quelque faveur que ce soit », a-t-elle répondu.



« J’ai eu mon doctorat d’Etat en pharmacie en 1990. Et j’ai eu ma première autorisation d’installation en janvier 1991. Donc, cela fait 31 ans que j’exerce cette profession », a-t-elle déclaré dans une interview avec Les Echos.



Pour l’histoire de la pharmacie, objet du contentieux, « en 2003 j’avais racheté la pharmacie de Majmouh Diop avec un prêt de la Sgbs de 487 millions de francs. Le prêt concernait l’achat de l’immeuble et le fonds de commerce ».



Bénéficiant d’un arrêté ministériel qui lui permettait d’occuper le local, afin d’y installer sa pharmacie, Aminata Gassama a vu finalement cet arrêté annulé par la Cour suprême. Répondant à ses détracteurs, elle a souligné que si elle avait utilisé ce lien de parenté avec Macky Sall, elle « n’aurait jamais subi les affres de l’ordre ou eu des blocages dans le processus ».



Elle poursuit : « Je suis diplômée depuis 1990 et j’exerce depuis 31 ans cette profession. Quand j’ai racheté la pharmacie de Majmouth Diop, on était en 2003, Macky Sall n’était pas président de la République. Om me reproche mon lien de sang avec Macky Sall, ce lien je le revendique. C’est mon frère, mais je n’ai jamais utilisé ce lien pour quoi que ce soit ».