L’ex-champion du monde de cyclisme Rohan Dennis arrêté pour le meurtre de son épouse

Melissa Hoskings, 32 ans, a été hospitalisée d’urgence dans un état critique mais a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, révèle le quotidien sportif italien.



Selon ABC.au , Rohan Dennis a été mis en examen pour “conduite dangereuse ayant entraîné la mort” et placé sous mandat d’arrêt. Il a toutefois été libéré sous caution. Son procès devrait se tenir en mars prochain, selon le site australien.

Rohan Dennis a remporté deux titres mondiaux en contre-la-montre individuel, en 2018 et 2019, et une médaille de bronze olympique dans cette même discipline, des étapes des tours de France, d’Italie et d’Espagne, ainsi que de nombreux titres sur piste. Il a également détenu pendant quelques mois le record de l’heure. Il avait annoncé qu'il s’agissait de sa dernière saison au sein de l’élite.



Son épouse était une ancienne cycliste professionnelle, retraitée depuis 2017, et avait raflé l’or aux championnats du monde de 2015 en poursuite par équipe.

L’Australien, 33 ans, est soupçonné d’avoir volontairement renversé son épouse, Melissa Hoskings, au volant de son véhicule. Les faits ont eu lieu ce samedi soir à Medindie, près d’Adélaïde (Australie), à quelques mètres du domicile familial. Le couple était marié depuis 2018 et avait deux enfants.