L'exécutif prêt à reculer sur le parrainage selon le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall

Le gouvernement serait-il en train de reculer sur son projet de loi sur le parrainage qui doit être très prochainement examiné à l'assemblée nationale ? Tout porterait à le croire après la déclaration ce dimanche du ministre de la Justice dans l'émission "Grand Jury". En effet questionné sur le pourcentage de 1% sur l'électorat sénégalais (65 000 électeurs) que certains spécialistes trouvent trop élevés, Ismaila Madior Fall déclare que l'Exécutif est prêt à discuter avec l'opposition pour revoir à la baisse ce pourcentage.



"On peut dire que le pourcentage est anti-démocratique, mais on ne peut pas dire que le parrainage est anti démocratique. Ils disent que le pourcentage est trop élevé, moi j'aurais préféré qu'il soit à 0,25%. Très bien, moi je propose qu'on discute", a-t-il dit au journaliste Mamadou Ibra Kane. Ce dernier de le relancer, à travers la question d'un auditeur : "est-ce qu'il est envisageable d'être à 0,25% ?"



Le Garde des Sceaux d'assurer : "Bien sûr, à 0,25%, pourquoi pas ? Le texte va à l'Assemblée nationale. L'Exécutif dans notre régime politique ne fait que proposer". Le journaliste coupe pour reformuler la question de manière plus limpide en impliquant la responsabilité du régime de Macky Sall."Est-ce que l'Exécutif est d'accord pour discuter sur ce point et d'envisager une baise de moitié ?", lui demande-t-il.

Ismaila Madior Fall confirme : "mais absolument. quand le texte va à l'assemblée nationale, l'Exécutif ne maîtrise plus rien. Le texte est soumis à la délibération parlementaire. C'est le texte qui st issu des travaux et des délibérations parlementaires qui est voté".