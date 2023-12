L'expert électoral Ndiaga Sylla montre une autre voie à Sonko, "si la DGE et la CDC persistent dans leur refus illégal"

Le Tribunal hors classe de Dakar a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ce qui devrait suivre c'est de lui donner sa fiche de parrainage. Mais, si la Direction générale des élections (DGE) ou la Caisse de dépôt et de consignation (CDC) refusent d'obtempérer à la décision de justice, l'expert électoral Ndiaga Sylla montre une autre voie à l'opposant.



"Si la DGE et la CDC persistent dans leur refus illégal, il faudra déposer la candidature en présentant une liste de parrainage sur la base du modèle de fiche officiel (sans numéro) et la quittance délivrée par la CDC", a indiqué M. Sylla.



Parce que pour le juriste, le délai de pourvoi en cassation "ne sera pas épuisé d'ici la fin du dépôt des candidatures et l'article L.47 rend la décision du juge du TIHC de Dakar exécutoire. "



De l'avis de Ndiaga Sylla, "Il reviendra au Conseil constitutionnel d'appréciera dans le sens de la protection du fondamental de vote et la liberté de candidature."