L’exploitation du pétrole et gaz va offrir au Sénégal une croissance de 11,5% en 2023

La Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques (DPEE) a réalisé une étude sur les retombées que vont avoir l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Et selon les experts de cette direction, le pays va atteindre une croissance à deux chiffres estimée à 11,5% d’ici 2023.



« Les prévisions sur le moyen terme, intégrant la production du pétrole et du gaz dans la branche des activités extractives tablent sur une croissance économique de 11,5% en 2023 contre 5,5% en 2022, soit un gain de 5,7 points de pourcentage », a indiqué le document.



Qui souligne que "le financement des dépenses d’investissement grâce aux recettes provenant de l’exploitation aurait une incidence positive sur l’activité avec le PIB, la consommation et les investissements privés qui augmenteraient en moyenne respectivement de 2,56%, 1,8% et 3,08% sur toute la période d’exploitation ».



Les premiers barils de pétrole au Sénégal sont attendus en 2023.