L'explosion d'un snack-bar fait quatre blessés au Cameroun

Quatre personnes ont été blessées dans la capitale camerounaise après l'explosion d'un snack-bar dimanche.



Personne n'a revendiqué l'attentat dans le quartier de Nsam à Yaoundé.



Selon la police, une bombe artisanale a explosé vers 21h00, heure locale (20h00 GMT).



Des témoins racontent à la BBC qu'ils ont vu un homme entrer, acheter un verre et s'asseoir seul avant de repartir, laissant derrière lui son verre et un sac.



Christine, une femme qui se trouvait dans le bar, explique à la BBC qu'elle ne se souvenait que de quelque chose qui avait explosé dans le sac, avant que la force de celui-ci ne la jette contre le mur.



Selon la police, deux des quatre victimes ont été grièvement blessées. Les blessés sont tous soignées dans une clinique de la capitale. En août, un engin explosif similaire a explosé dans le marché bondé de Mokolo à Yaoundé, blessant un certain nombre de personnes.



Deux mois plus tôt, la capitale du pays avait enregistré trois explosions dans différentes localités. Deux personnes avaient été arrêtées en rapport avec ces explosions précédentes.



Il n'y a pas encore d'arrestation en rapport avec l'explosion de dimanche.