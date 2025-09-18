L’hécatombe de blessures se poursuit dangereusement au PSG

Lors de la première journée de Ligue des champions, le PSG a largement dominé l’Atalanta au Parc des Princes (4-0) grâce aux buts de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Malgré ce large succès éclatant, la rencontre a été marquée par une nouvelle blessure, rappelant que le club doit composer avec un effectif déjà fortement diminué. Le match contre l’Atalanta a en effet apporté son lot de mauvaises nouvelles pour le PSG : João Neves a dû quitter la pelouse prématurément sur blessure, s’ajoutant à une longue liste déjà préoccupante. Avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué absents depuis plusieurs semaines, le club de la capitale voit ses options offensives et créatives encore plus limitées.



Sans oublier d’autres situations tout aussi inquiétantes. Pour exemple, Kang In Lee, qui est tout de même entré en jeu, a été légèrement touché contre le RC Lens, alors que Fabián Ruiz avait été ménagé lors du rassemblement avec l’Espagne pour éviter tout risque supplémentaire. Légèrement touché lors du dernier match de championnat, Khvicha Kvaratskhelia reste sous surveillance, tandis que Lucas Beraldo était sorti sur civière. À cela s’ajoute une fatigue physique très perceptible chez Achraf Hakimi, qui commence à montrer des signes d’usure après plusieurs semaines de matches intenses. L’enchaînement des rencontres et le niveau élevé des confrontations européennes et nationales pèsent clairement sur un effectif déjà réduit par les absences prolongées.



Seul point négatif de l’épopée parisienne

Cette situation inquiète profondément alors que le calendrier du PSG s’annonce infernal avec l’Olympique de Marseille, le FC Barcelone, le LOSC, le RC Strasbourg et le Bayer Leverkusen à défier dans les 30 prochains jours. Le tout avec une nouvelle trêve internationale. Outre la Ligue des champions, le club devra affronter les contraintes du voyage au Qatar pour la Coupe intercontinentale en décembre. À cela s’ajoutera la Coupe d’Afrique des Nations, qui privera l’équipe d’Hakimi pendant une certaine période, ainsi que l’année de Coupe du monde, qui viendra encore augmenter la charge physique et les risques de blessures pour un groupe déjà fragilisé. «Je pense qu’on a les joueurs pour remplacer les blessés. Évidemment, ce sont des joueurs importants pour nous mais je pense qu’on est une équipe très forte et solide. Les joueurs qui sont là sont prêts pour aider l’équipe. Je pense qu’on est prêts pour affronter tous les adversaires. C’est compliqué car on a beaucoup de matches, il y a beaucoup de blessures. Moi et mes coéquipiers, on essaie de faire une bonne gestion.», a expliqué Nuno Mendes, auteur d’un but somptueux contre la Dea mercredi soir. L’absence de João Neves, bien qu’aucune communication n’ait encore été dévoilée par le PSG, peut apparaître comme un nouveau scénario catastrophe.



A ce sujet, Luis Enrique reste prudent : «C’était inattendu. Il faudra attendre ce que vont dire les médecins. Je n’ai pas de nouvelles. Il doit passer des examens médicaux. On aura plus d’informations demain et après-demain». Interrogé aussi, Lucas Chevalier, qui a connu un baptême de feu sous le maillot du PSG en Ligue des champions assez calme, n’a pas caché être alarmé : «On est tous dérangés par cette situation. Je pense que le coach va essayer de faire attention cette année. va gérer les joueurs. Parce qu’avec la saison passée, ça va peut-être commencer à tirer. Je pense qu’ils vont tout faire pour préserver les joueurs. Au final, j’espère que ce n’est pas grave et qu’il va revenir très vite». Dans ce contexte, le club doit gérer non seulement l’aspect compétitif, mais aussi la santé et la récupération de ses joueurs. L’hécatombe de blessures met en lumière la fragilité actuelle de l’effectif parisien et pose de sérieuses questions sur sa capacité à maintenir un haut niveau de performance sur tous les fronts. Chaque nouvelle indisponibilité devient un casse-tête tactique et physique pour Luis Enrique, alors que la saison va très rapidement aborder des phases cruciales.