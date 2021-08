L'importante arrivée d'argent en Liga relance les dossiers Haaland et Mbappé, le cas Lukaku déchire l'Inter

Les dossiers Mbappé et Haaland relancés ?



L'Espagne est soulagée ! Hier, le président de la Liga, Javier Tebas, a annoncé qu'un fonds d'investissements américain, CVC Capital Partners, allait injecter 2,7 milliards d'euros afin d'acquérir 10% des parts du championnat espagnol. Une manne d'argent bienvenue pour la majorité des clubs de Liga, en difficulté financière, avec la crise. Le Barça fait partie de ces clubs, et va enfin pouvoir officialiser la prolongation de Lionel Messi, comme le rapporte Sport. As, de son côté, se remet à rêver pour le Real Madrid et pense que cet argent frais va permettre aux Merengues de relancer les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland. On verra cela dans les prochaines semaines.





Le cas Lukaku déchire l'Inter



Quel retournement de situation ! Alors qu'il avait indiqué en juin ne pas vouloir quitter l'Inter cet été, Romelu Lukaku va finalement bien rejoindre Chelsea dans les prochaines semaines. C'est ce qu'annonce la presse italienne depuis quelques heures. Le pressing intense des Blues a fini par fonctionner et le Belge a annoncé hier à ses dirigeants et à son coach, Simone Inzaghi, qu'il voulait retourner en Angleterre. Un choix qui divise au sein du club lombard, selon La Gazzettta dello sport. Avec d'un côté Steven Zhang, le président du club qui s'est fait une raison et qui est prêt à accepter une offre comprise entre 120 et 130 M€. Et de l'autre Beppe Marotta et Simone Inzaghi qui ne veulent absolument pas voir partir leur joueur. La guerre est déclarée à l'Inter !



352 000 euros par semaine pour Grealish !



Outre Lukaku, l'autre énorme coup de cette semaine en Premier League, c'est le futur passage de Jack Grealish d'Aston Villa à Manchester City. La presse anglaise l'annonce depuis hier après-midi et ce matin, cela fait la une de plusieurs médias du pays. Comme le Daily Star, qui rappelle le prix fou que vont payer les Citizens (100 millions de livres, soit 117 M€) ou encore le Daily Mirror, qui parle du salaire que va toucher le milieu offensif à Manchester. Celui-ci serait de 300 000 livres par semaine, soit 352 000 euros hebdomadaires. Un sacré jackpot que Grealish va devoir justifier. Pour un jeune joueur quittant pour la première fois son club formateur, la pression va être forte.