L’intersyndicale de la SDE suspend sa grève de zèle

L’intersyndicale de la SDE annonce la fin de sa grève de zèle qu’il a entamée depuis le 20 avril dernier. Cette décision survient au lendemain de leur tête-à-tête avec le gouvernement. Pour cause, deux points focaux de leurs revendications; les représentations dans le Conseil d’ Administration et la participation de 15% dans le capital de la future société d’exploitation; ont été satisfaits.



«Le premier point a été satisfait à 100%. Pour le second point, il faudra attendre l’arrivée du nouveau repreneur pour ouvrir des négociations», précise le secrétaire général du syndicat, Elimane Diouf qui informe qu'«une commission ad hoc a été mise en place pour discuter des autres préoccupations».



Ces travailleurs protestaient contre la formule de sélection, par appel d’offres international, d’un nouvel exploitant pour les ouvrages de production d’eau potable en milieu urbain et péri-urbain.



Ils réclamaient entre autres : «une non-implication dans le processus de sélection d’un nouvel opérateur ; une participation de 15% dans le capital de la future société d’exploitation; une représentation dans le Conseil d’Administration ; une revalorisation salariale ; un contrat d’affermage de plus de dix (10) ans ; une intégration des solutions à leurs revendications dans le dossier d’appel d’offres.