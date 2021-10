L1: Lyon et Marseille à la recherche des points perdus

L'affiche: Lyon-Lens







"On a perdu des points bêtement" , a reconnu Jean-Michel Aulas mercredi. "On va y remédier", a assuré dans la foulée le président de l'Olympique lyonnais. Battu sur le fil à Nice 3-2 dimanche après avoir mené 2-0, l'OL a encore fait preuve de fragilité mentale. Les Lyonnais n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matches en Championnat et pointent seulement à la 9e place. Les joueurs de Peter Bosz restent malgré tout à portée de la Ligue des champions, à cinq points de la deuxième place occupée par Lens, leur adversaire samedi (21h00, 19h00 GMT). Mais pour rester dans la course, l'OL devra s'imposer face à des Sang et Or qui abordent cette rencontre en étant mieux classés que leur adversaire rhodanien, pour la première fois depuis 18 ans.



Le chiffre: 1