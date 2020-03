LDC: Leipzig vs Tottenham, les Spurs décimés par les blessures et Valence-Atalanta sans public

La Ligue des champions reprend ses droits ce mardi, avec deux affiches au menu. Leipzig vs Tottenham et Valence-Atalanta à 20H GMT.



Battu à l'aller sur sa propre pelouse (0-1), Tottenham doit s’imposer par deux buts d’écart contre le RB Leipzig pour espérer qualifier en quarts de finale. Finaliste, de la dernière édition les Spurs abordent la 8e de finale retour de Ligue des champions avec bon nombre de ses cadres blessés. Après Harry Kane et Son Heung-min, Maurinho vient d'enregistrer une nouvelle perte dans le secteur offensif. Une blessure grave à la cheville gauche de l’international néerlandais Steven Bergwijn est venue s’ajouter à la liste de l'attaque et c'est sans compter l’indisponibilité pour quelques jours du défenseur Ben Davies, absent à Leipzig. Ce qui donne avantage à l'équipe adverse.



Valence-Atalanta sans public, en raison du Covid-19



De l'autre coté l'ombre de pandémie coronavirus plane sur la rencontre des équipes espagnoles. L'Atalanta Bergame vs Valence est cependant, le premier match de C1 qui aura lieu sans spectateurs depuis l'essor de l'épidémie en Europe, avant PSG-Dortmund, qui sera disputé demain- mercredi dans le silence après l'annonce de huis clos par la préfecture de police de Paris. En effet, le gouvernement espagnol a pris cette décision en raison de "la forte présence de supporters provenant de zones à risque attendue" pour ce match, le nord de l'Italie étant l'une des zones les plus touchées par l'épidémie.