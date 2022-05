LETTRE OUVERTE A LA PRESIDENTE DE LA FONDATION SERVIR LE SENEGAL

Madame la première dame,



Votre fondation a reçu une nuée d’enveloppes qui traduit le mal vivre de vos concitoyennes et concitoyens. Ce désespoir émanant de l’échec cuisant du projet de société de votre mari “YONOU YOKOUTE” devenu le YONOU TOKHTANGUE les a désorientés au point qu’ils se sont trompés de direction. Votre fondation n’est pas la solution à leurs problèmes.



Les œuvres de votre fondation sont orientées et sélectives. Madame, vous disiez que votre priorité est la santé. Ne saviez-vous pas qu’on organise une émission intitulée “LES GRANDS CŒURS” à la SENTV? Alors que pouviez demander aux responsables de vous donner les dossiers médicaux exposés au petit écran comme vous le faisiez avec Ndoye Bane de la TFM. L’œuvre humanitaire ne doit pas tenir compte de la politique et de la religion.



Par ailleurs Madame d’où proviennent les fonds de votre foundation? A ce que je sache vous n’organisez aucune œuvre lucrative comme le faisait “SOLIDARITE PARTAGE”



Vos réalisations ne sont pas perceptibles ni visuelles (à Golf Sud trône une maternité de la fondation “SOLIDARITE PARTAGE” et la plus part des villages du Sénégal ont reçu des moulins de la dite fondation.

Et si votre fameuse fondation qui n’est cajolée que par des célébrités était en réalité “FONDATION POUR SE SERVIR DU SENEGAL”