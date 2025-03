LINAFOOT : Aliou Badara Faty encore décisif avec son club TP Mazembe

En match comptant pour la 16e journée de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), du championnat de 1ere division de la République démocratique du Congo, le Tout Puissant Mazembé n’a pas fait dans la dentelle face à la Jeunesse Sportive Groupe Bazano. Dans leur stade mythique de Lubumbashi, les « Corbeaux » ont étrillé les visiteurs sur le score de 5 buts à 1.



Comme à son habitude depuis le début de la saison, leur portier, l’international sénégalais, Aliou Badara Faty, s’est encore illustré en inscrivant l'un des buts des poulains de Lamine Ndiaye sur penalty, son cinquième de la saison, toute compétions confondues.



C’est son 4e but en championnat sur 12 matchs joués avec 9 clean sheets et 3 buts encaissés.



Avec ses performances, Aliou Badara Faty dit Yoye, peut logiquement prétendre à une place dans le groupe de Pape Thiaw lors du prochain regroupement des « Lions » en ce mois de mars.



Une convocation qui serait normal avec l'indisponibilité de Seny Dieng, un gardien de but avec lequel, Faty avait partagé la tanière lors du sacre continental au Cameroun en 2022.