LONASE: Lat Diop accusé de "mauvaise gestion"

Ces contractuels de Lonase soulignent qu'avec " la gestion M. de Lat Diop, des charretiers et des femmes de ménage constituant sa clientèle politique ont été tous recrutés à la pelle à la LONASE comme agents contractuels. Dans les agences de Dakar, certains de ses courtisans ne viennent qu’à la fin du mois pour percevoir indûment leur salaire d’agents contractuels. Et pourtant, ce tigre à papier politique a été laminé et humilié par une novice en politique dans sa zone de Golf."



Le Directeur général Lat Diop est également accusé par ces contractuels d'envoyer beaucoup de leurs " qui ont tout juste manifester leur mécontentement. D’autres, pour des motifs fallacieux et ridicules ont été aussi arbitrairement licenciés ou affectés. Des hauts cadres de l’entreprise sont complices de cette gestion nébuleuse . Ils ont peur des sanctions de Hitler Diop"



A cela s'ajoute : "les menaces de licenciement, les nominations fantaisistes, les affectations arbitraires à tout azimuts, et les brimades, sont le lot quotidien des agents de la LONASE sous l’ère de M. LAT DIOP "



Le collectif fait savoir à l'opinion qu'il ne laissera pas faire et n'acceptera jamais d’être les agneaux du sacrifice. "Nous dénoncerons ces forfaitures et injustices partout où besoin sera. Notre combat ne fait que commencer", conclut-il

"Une gestion chaotique des ressources humaines à la Lonase". Tel est l'agencement du collectif des Contractuels de cette boîte dont leur objectif principal à travers cette dénonciation est de " recouvrer leurs droits et de lutter contre l’injustice et l’iniquité érigées en style managérial à LONASE".Au banc des accusés leur directeur général Lat Diop. "Les agents contractuels vivent un calvaire inhumain indescriptible" sous l’ère de M. Lat Diop. Ce dernier est en train de sacrifier des pères et mères de famille qui ont fait 05 ans voire jusqu’à 15 ans dans cette boîte", informe le collectif."Nous travailleurs contractuels, nous sommes victimes de la mal -gouvernance de M. Lat Diop qui ne cesse d'embaucher ses proches et qui oublie les dignes travailleurs qui participent quotidiennement aux performances financières de la LONASE", fait remarquer le collectif dans un communiqué.