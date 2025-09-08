LONASE : Toussaint Manga procède à une vague de nominations et d’affectations stratégiques

Après la résiliation du contrat liant la LONASE au Groupe Futurs Médias (GFM), le Directeur général, Toussaint Manga, a procédé à une série d’affectations stratégiques. Dans une note de service publiée ce lundi 8 septembre 2025, il a détaillé les nouvelles nominations dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel organigramme, conformément à la note nº 03169 du 22 avril 2024 sur la réorganisation des structures de l’institution.



Voici les principales décisions annoncées :



Serigne Fallou Diagne est nommé Directeur du Marketing et de la Communication en remplacement d’Étienne Diogoye Faye.



Oumar Ardo Sow, jusque-là Chef du Département Marketing à la Direction du Marketing et de la Communication, est affecté à l’Agence de Richard-Toll comme Chef d’Agence.



Madieume Fall Niasse, précédemment Chef du Service Recherche et Développement, devient Chef du Département Marketing à la Direction du Marketing et de la Communication.



El Hadji Abdoul Mamadou Abass Ba, ex-Assistant avec rang de Chef de Département à la même Direction, est affecté à la Direction Commerciale et du Réseau comme Chef du Département du Réseau.



Adja Marème Cissé, ancienne Secrétaire de Direction à la Direction du Marketing et de la Communication, rejoint l’Agence de Diourbel en qualité de Chef de Section.



Mamadou Mboup, Agent commercial au Bureau de Goudomp, est redéployé à la Direction du Marketing et de la Communication.



Mame Gor Fall, ancien Planton coursier au Service Courrier, est affecté à la Direction des Moyens Généraux comme Chauffeur.



Abdoul Mbaye, ex-Planton coursier à la Direction des Systèmes d’Information, est également affecté à la Direction des Moyens Généraux comme Chauffeur.



Omar Fall Goudiaby Diédhiou, Agent administratif au Service Courrier, est muté à l’Agence de Médina en qualité d’Agent commercial.