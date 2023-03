La BIDC lance son cadre de financement et obtient une évaluation positive

La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a publié son Cadre de financement environnemental, social et de gouvernance (ESG) inaugural. Par cette publication la BIDC souligne son engagement en faveur du développement durable et du financement vert de projets clés dans des secteurs prioritaires. Ce cadre - qui a fait l'objet d'une évaluation positive de la part d'ISS Corporate Solutions - jouera un rôle crucial en reliant la stratégie de mobilisation des ressources de la BIDC à ses objectifs de promotion d'une croissance résiliente, inclusive et durable dans ses États membres.



A cette occasion, Dr George Agyekum Donkor, président du conseil d’administration de la BIDC a déclaré : " nous sommes ravis de lancer notre cadre de financement ESG et de recevoir cette évaluation positive d'ISS ESG Solutions ". " La BIDC s'est engagée à effectuer des financements verts dans la région de la CEDEAO et à favoriser l'émergence d'une Afrique de l'Ouest économiquement forte, industrialisée et prospère. Ce Cadre nous permettra de structurer et d'exécuter des transactions de financement liées à l'ESG qui soutiennent la mobilisation de notre capital, tel que décrit dans notre Plan stratégique 2021-2025. "



Le Cadre de financement ESG de la BIDC comprend quatre catégories de projets verts et sept catégories de projets sociaux, qui ont tous été évalués comme générant une contribution positive au développement durable". Par ailleurs, aucune catégorie de projet n'a été évaluée comme n'ayant " aucun impact net " ou ayant un impact minime. L’analyse de l'ISS, publiée parallèlement au Cadre, souligne l'engagement de la Banque en faveur de ses objectifs de développement durable (ODD) et de ses missions de promotion de l'intégration économique, du développement des prestations de santé, de la protection sociale et de la résilience climatique.



La publication de l'analyse de l'ISS démontre l'engagement de la BIDC en faveur du développement durable et offre une plus grande transparence sur les actions qu'elle entreprend pour favoriser une croissance résiliente dans ses Etats membres. La taille de son bilan devant augmenter de 80% au cours des cinq prochaines années, la BIDC est en mesure d’avoir un impact positif sur la région de la CEDEAO. Aussi la BIDC dispose-t-elle des moyens de devenir la première banque régionale d'investissement et de développement en Afrique de l'Ouest.



"Nous sommes fiers de jouer un rôle en soutenant les initiatives ESG de la BIDC et l'impact positif qu'elles auront sur la région de la CEDEAO ", a déclaré ISS Corporate Solutions. "Ce Cadre témoigne de l'engagement de la BIDC en faveur du développement durable et démontre sa position de leader du financement vert dans la région."



La BIDC a été conseillée par Rothschild & Cie sur la structuration du cadre de financement ESG et sur la revue du cadre par ISS ESG Solutions.