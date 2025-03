La Belgique ou le Sénégal : Ilay Camara s’exprime sur son choix de nationalité sportive

Alors qu'il enchaîne les bonnes performances avec le Standard, Ilay Camara voit la question de sa nationalité sportive revenir sur le devant de la scène. Belgique ou Sénégal ? Le joueur apporte des précisions sur son choix.



Interrogé par SudInfo et relayé par Waltfoot.be, Ilay Camara confie : « Je suis très exigeant, donc ce n’est pas facile de déceler ce qu’il s’est bien déroulé. Je suis rarement satisfait. En ayant moins de stats que l’an passé, j’estime toutefois produire plus de foot. Je prends du plaisir, en étant dans un flow qui ne me fait pas réfléchir », explique-t-il.



Comme pour beaucoup de joueurs du noyau, la rencontre avec Ivan Leko lui a fait du bien : « On parle beaucoup. J’ai la dalle, comme lui. Notre relation n’a rien de particulier au final. Il nous booste énormément, surtout sur le terrain ».



Toujours partagé entre la Belgique et le Sénégal

Camara a également été interrogé sur son futur choix de nationalité sportive. Il y a deux jours, nous vous évoquions les informations d'un média sénégalais affirmant que le joueur a déjà rencontré le sélectionneur local Pape Thiaw pour confirmer son choix de représenter le Sénégal.



Le principal intéressé se veut plus prudent : « Ce sera un choix du cœur. Ma maman est Belge, mon père vient du Sénégal donc j’ai du sang des deux cultures dans les veines. Je ne peux pas dire maintenant ce qu’il va passer. C’est sur le moment que mon esprit va trancher, que ce soit une faveur de l'un ou de l'autre ».



En novembre dernier, Ilay Camara a été repris pour la première fois avec les U21 belges. Il attend encore de voir quelle équipe nationale le convoquera : « Bien sûr. Si je sens bien cette convocation, j’irai. Par contre, si je n’aime pas, il est clair que je ne vais pas l’accepter. Nous verrons ».