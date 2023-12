La Brigade Territoriale de Dakar met fin à une série d'agressions : trois (3) malfaiteurs appréhendés

Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 décembre 2023, une série d'agressions secouait les deux voies de Liberté 6 extension, semant l'inquiétude au sein de la communauté. Cependant, grâce à l'intervention rapide et efficace de la Brigade Territoriale de Dakar, les agresseurs impliqués dans ces actes ont été appréhendés.



À en croire les informations relayées par Rewmi Quotidien, tout a commencé aux alentours de 3h30 du matin, lorsqu'un premier individu de cette bande de malfaiteurs a été intercepté par les gendarmes. Cet individu, faisant partie d'un trio, a été rapidement maîtrisé par les autorités locales, initiant ainsi une série d'investigations approfondies.



Suite à des enquêtes, les deux complices qui avaient réussi à s'enfuir avec un sac contenant la somme de 300 000 francs CFA ainsi qu'un téléphone portable, ont été appréhendés le 14 décembre 2023. Leur implication dans un vol en réunion commis en pleine nuit, utilisant des armes et impliquant une association de malfaiteurs, a été confirmée par les preuves récoltées par les enquêteurs.



Actuellement, le trio est en détention est accusé de « vol en réunion commis de nuit avec usage d'armes et d'appartenance à une association de malfaiteurs ».