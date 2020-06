La CAF prévoit-elle d'organiser le CHAN à la place de la CAN en janvier 2021 ?

Dans ses réflexions pour la tenue de ses compétitions, la CAF songerait à organiser le CHAN (Championnat d’Afrique des nations) à la place de la CAN en 2021.



La compétition consacrée aux joueurs évoluant en Afrique devait initialement se tenir du 4 au 25 avril. Mais elle a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Cette semaine, Samson Adamu, Directeur des compétitions de la CAF, a laissé entendre que le CHAN pourrait être organisé en janvier 2021. A la place de la CAN.



Une hypothèse qui pourrait ainsi confirmer le renvoi de la CAN 2021 vers une autre date, probablement en 2022, comme indiqué avant lui par Abdel Bah, Secrétaire général de la CAF.



Aucune confirmation officielle des différentes options pour l’heure.



Par ailleurs, le tirage au sort de la phase finale du CHAN est connu depuis quelques mois.



Africa Top Sports