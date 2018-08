La CAN 2019 au Cameroun, son avenir en France, Samuel Eto’o s’exprime

Dans cet entretien, le célèbre avant-centre est revenu sur la question de savoir si son pays est en mesure d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019: « La Can aura lieu au Cameroun, si vous avez pu voir ces derniers jours, (le pays) est en train de faire des efforts incroyables », a-t-il répondu à Christophe Boisbouvier.



Pour un éventuel retour à la sélection nationale, Eto’o, 37 ans, reste catégorique sur sa décision de ne plus revenir même si les sélectionneurs Seedorf et Kluivert, par ailleurs deux de ses amis l’appelaient. « Non non, je ne reviendrai plus même si je suis en activité (parce que) j’estime que Choupo-Moting, Vincent Aboubakar et d’autres sont bien couverts à ce poste et je ne veux pas donner raison à ceux qui souhaiteraient avoir une excuse pour pouvoir semer le désordre dans cette équipe (…)».



Eto'o au PSG, c'est encore une hypothèse parmi d'autres, car la star du football camerounais est en train d’examiner les offres de plusieurs clubs français: « Je suis encore en train de regarder le marché (des transferts), je prendrai ma décision dans les prochains jours. On a des offres en France, avec mon avocat nous allons voir ce qui me convient le mieux pour la fin de ma carrière (...) »