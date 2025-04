La CDC recrute 100 PME locales pour accélérer son programme de logements sociaux

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) sénégalaise a lancé, un appel à candidatures destiné à sélectionner cent petites et moyennes entreprises (PME) locales spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics (BTP). Objectif : achever d'ici la fin d'année le vaste programme de logements sociaux de Bambilor, dans la banlieue dakaroise, conformément aux directives du Président Bassirou Diomaye Faye.



"Conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République visant à renforcer l'implication de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la réalisation de logements sociaux (décents et accessibles), la Direction Générale a engagé la finalisation du programme de Bambilor", peut-on lire dans la note.



Dans ce cadre, un processus de recrutement transparent est lancé pour sélectionner 100 PME sénégalaises opérant dans le secteur des BTP. Ces entreprises seront mobilisées afin de contribuer à l’achèvement de ce programme.