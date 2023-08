La CEDEAO condamne « fermement » les attaques terroristes survenues au Niger

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a fermement condamné les attaques terroristes survenues au Niger.







« La CEDEAO a pris connaissance avec consternation les différentes attaques perpétrées par des groupes armés en République du Niger qui ont provoqué la mort de plusieurs soldats nigériens », rapporte le communiqué de l’institution communautaire publié mercredi.





La CEDEAO « condamne fermement ces attaques et présente ses condoléances les plus sincères au peuple nigérien et aux familles des soldats qui ont perdu la vie dans ces attaques », indique le communiqué de l’organisation régionale.





Par ailleurs, la CEDEAO réitère son appel aux « dirigeants militaires du CNSP à rétablir l’ordre constitutionnel au Niger afin de pouvoir concentrer leur attention sur la sécurité dans le pays, qui s’est davantage fragilisée depuis la tentative de coup d’Etat contre le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum ».