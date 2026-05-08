Donald Trump annonce un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie

Le ⁠président américain Donald ​Trump a annoncé vendredi 8 mai un cessez-le-feu de trois jours entre la ​Russie et l'Ukraine du 9 au 11 mai. Il a été accepté par l'Ukraine et la Russie.



Dans un message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré qu'un « cessez-le-feu doit être mis en place les 9, 10 et 11 mai ». Acceptée à sa demande par Kiev ⁠et Moscou, la trêve prévoyait « la suspension de toute activité cinétique et un échange de 1 000 prisonniers ‌de chaque pays. »



Il a également ordonné à l'armée ukrainienne de ne pas attaquer la parade du 9-Mai à Moscou, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945, selon un décret publié sur le site internet de la présidence.



Volodymyr Zelensky a confirmé sur Telegram qu'une ⁠trêve de trois jours avait été conclue sous l'égide de Washington et qu'un échange de prisonniers était programmé. Le ​président ukrainien a émis un décret « autorisant » la tenue ‌du défilé de la Victoire à Moscou, assurant qu'aucune arme ne ciblerait la place Rouge.



L'initiative de Donald Trump « acceptée » par la Russie



Moscou confirme une trêve de trois jours et un échange de prisonniers avec Kiev. « Je confirme que la partie russe accepte l'initiative proposée par le président américain Donald Trump concernant un cessez-le-feu pour un échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine », a déclaré à des journalistes le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov.



La Russie avait déjà décrété un ‌cessez-le-feu pour les célébrations du 9-Mai à Moscou, du 8 au 10 mai. L'Ukraine n'avait ​rien décidé à ces dates, mais avait décrété son propre cessez-le-feu unilatéral mardi dernier à 21h00 TU.



Les deux belligérants se sont ​mutuellement accusés de violations de ces deux trêves. « Espérons que ​ce soit le commencement de la ​fin d'une guerre très longue et meurtrière. Les discussions se poursuivent pour mettre un terme ​à ce conflit majeur, [...] et nous nous en rapprochons chaque jour », a déclaré Donald Trump.



Le négociateur en chef de l'Ukraine, Roustem Oumerov, est arrivé jeudi 7 mai à Miami ⁠pour une série de rencontres avec des responsables américains alors que les négociations entre ⁠Kiev et Moscou ​sont au point mort depuis des mois.