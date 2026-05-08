Donald Trump annonce un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 8 mai un cessez-le-feu de trois jours entre la Russie et l'Ukraine du 9 au 11 mai. Il a été accepté par l'Ukraine et la Russie.
Dans un message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré qu'un « cessez-le-feu doit être mis en place les 9, 10 et 11 mai ». Acceptée à sa demande par Kiev et Moscou, la trêve prévoyait « la suspension de toute activité cinétique et un échange de 1 000 prisonniers de chaque pays. »
Il a également ordonné à l'armée ukrainienne de ne pas attaquer la parade du 9-Mai à Moscou, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945, selon un décret publié sur le site internet de la présidence.
Volodymyr Zelensky a confirmé sur Telegram qu'une trêve de trois jours avait été conclue sous l'égide de Washington et qu'un échange de prisonniers était programmé. Le président ukrainien a émis un décret « autorisant » la tenue du défilé de la Victoire à Moscou, assurant qu'aucune arme ne ciblerait la place Rouge.
L'initiative de Donald Trump « acceptée » par la Russie
Moscou confirme une trêve de trois jours et un échange de prisonniers avec Kiev. « Je confirme que la partie russe accepte l'initiative proposée par le président américain Donald Trump concernant un cessez-le-feu pour un échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine », a déclaré à des journalistes le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov.
La Russie avait déjà décrété un cessez-le-feu pour les célébrations du 9-Mai à Moscou, du 8 au 10 mai. L'Ukraine n'avait rien décidé à ces dates, mais avait décrété son propre cessez-le-feu unilatéral mardi dernier à 21h00 TU.
Les deux belligérants se sont mutuellement accusés de violations de ces deux trêves. « Espérons que ce soit le commencement de la fin d'une guerre très longue et meurtrière. Les discussions se poursuivent pour mettre un terme à ce conflit majeur, [...] et nous nous en rapprochons chaque jour », a déclaré Donald Trump.
Le négociateur en chef de l'Ukraine, Roustem Oumerov, est arrivé jeudi 7 mai à Miami pour une série de rencontres avec des responsables américains alors que les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort depuis des mois.
Dans un message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré qu'un « cessez-le-feu doit être mis en place les 9, 10 et 11 mai ». Acceptée à sa demande par Kiev et Moscou, la trêve prévoyait « la suspension de toute activité cinétique et un échange de 1 000 prisonniers de chaque pays. »
Il a également ordonné à l'armée ukrainienne de ne pas attaquer la parade du 9-Mai à Moscou, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945, selon un décret publié sur le site internet de la présidence.
Volodymyr Zelensky a confirmé sur Telegram qu'une trêve de trois jours avait été conclue sous l'égide de Washington et qu'un échange de prisonniers était programmé. Le président ukrainien a émis un décret « autorisant » la tenue du défilé de la Victoire à Moscou, assurant qu'aucune arme ne ciblerait la place Rouge.
L'initiative de Donald Trump « acceptée » par la Russie
Moscou confirme une trêve de trois jours et un échange de prisonniers avec Kiev. « Je confirme que la partie russe accepte l'initiative proposée par le président américain Donald Trump concernant un cessez-le-feu pour un échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine », a déclaré à des journalistes le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov.
La Russie avait déjà décrété un cessez-le-feu pour les célébrations du 9-Mai à Moscou, du 8 au 10 mai. L'Ukraine n'avait rien décidé à ces dates, mais avait décrété son propre cessez-le-feu unilatéral mardi dernier à 21h00 TU.
Les deux belligérants se sont mutuellement accusés de violations de ces deux trêves. « Espérons que ce soit le commencement de la fin d'une guerre très longue et meurtrière. Les discussions se poursuivent pour mettre un terme à ce conflit majeur, [...] et nous nous en rapprochons chaque jour », a déclaré Donald Trump.
Le négociateur en chef de l'Ukraine, Roustem Oumerov, est arrivé jeudi 7 mai à Miami pour une série de rencontres avec des responsables américains alors que les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort depuis des mois.
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