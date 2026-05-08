Protection de l'enfance : La CAPE et l'ONLPL s'unissent pour les mineurs privés de liberté

Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a renforcé son dispositif de protection des enfants vulnérables par la signature d'une convention de partenariat entre la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (CAPE) et l’Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL). Cette cérémonie s’est déroulée jeudi sous l’autorité de Madiaw Diaw, Observateur national des lieux de privation de liberté, et de la coordonnatrice de la CAPE. L'accord vise principalement à améliorer la prise en charge des enfants privés de liberté et à promouvoir le respect de leurs droits fondamentaux.







Cette initiative fait suite à des constats effectués lors de visites conjointes à Kaolack, où les deux structures ont observé les conditions difficiles dans lesquelles évoluent certains mineurs en milieu carcéral. À travers ce partenariat, la CAPE et l’ONLPL affichent une volonté commune de protéger les enfants en situation de vulnérabilité. Les deux institutions entendent désormais mutualiser leurs efforts pour lutter contre les conditions de privation de liberté inadaptées et assurer un suivi plus rigoureux de la situation de ces mineurs.







Les axes prioritaires de cette collaboration incluent le partage de données utiles à la protection de l’enfance, le renforcement des capacités des acteurs de terrain ainsi que la réalisation de missions conjointes de suivi et de plaidoyer. La convention prévoit également un appui technique et scientifique destiné à perfectionner les mécanismes de protection existants. Par cet engagement, les autorités réaffirment leur ambition de mettre en place un système de protection plus inclusif et plus efficace pour l'ensemble des enfants concernés.

