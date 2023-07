La CEDEAO lève la suspension des Organes et Institutions de l'UEMOA prise le 09 janvier 2022 contre le Mali

La Conférence des chefs d'État du gouvernement de la CEDEAO a décidé de la levée de sa suspension des Organes et Institutions de l'UEMOA prise le 09 janvier 2022, à l'issue du sommet ordinaire ce dimanche à Bissau.



« Concernant le Mali, la Conférence a décidé de la levée de sa suspension des Organes et Institutions de l'UEMOA prise le 09 janvier 2022 », lit-on dans le communiqué final.



Rappelons qu'en janvier 2022, l'Uemoa avait suspendu le Mali de ses organes, endossé des sanctions prises par la Cédéao comme le gel des avoirs financiers d'environ 150 personnalités liées à la junte malienne, et surtout annoncé "des sanctions additionnelles vigoureuses incluant notamment des sanctions économiques et financières".



Elle avait dit qu'elle se solidariserait avec les mesures de rétorsion que prendrait ultérieurement la Cedeao, dont les pays de l'UEMOA sont tous membres.



Dans la foulée du sommet de l'UEMOA, la Cedeao avait annoncé la fermeture des frontières avec le Mali et suspendu les échanges financiers et commerciaux autres que de produits de première nécessité.