La CNDH-S recommande la « suspension provisoire » des combats de lutte

Quelques heures après l’annonce de l’arrêt de la couverture sécuritaire de la lutte par la police, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH-S) a, à son tour, recommandé mercredi la « suspension provisoire des combats de lutte et l’adoption de mesures rigoureuses pour garantir un cadre sécurisé », indique un communiqué.



Dans un communiqué, « La Commission Nationale des Droits de l'Homme du Sénégal (CNDH-S) exprime sa profonde inquiétude face aux violences qui surviennent systématiquement après les événements sportifs. La CNDH-S rappelle que le droit à la sécurité est un droit fondamental. La lutte, en tant que patrimoine culturel sénégalais, ne doit pas être ternie par des violences qui mettent en péril la cohésion sociale et le vivre-ensemble ».



Dans ce « contexte préoccupant », la CNDH-S appelle à une « suspension temporaire des combats de lutte et à l’adoption de mesures rigoureuses pour garantir un cadre sécurisé ».

Elle recommande notamment « un dialogue urgent entre les pouvoirs publics, le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG), les promoteurs de lutte et la société civile pour la mise en place d'un cadre de gestion rigoureux et sécurisé des combats de lutte ».



La CNDH-S appelle à une action concertée : « la Commission reste mobilisée et appelle l'ensemble des parties prenantes à agir rapidement et efficacement pour restaurer un climat de paix autour de ce sport emblématique ».



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, dans un communiqué en date du 18 février 2025, la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur l’ensemble du territoire national.



Lors du combat de lutte du 16 février, de nombreux amateurs qui avaient acheté leurs billets n'ont pas pu accéder à l'arène, puisque la jauge maximale a été atteinte, occasionnant du coup de nombreux incidents, qui ont tragiquement coûté la vie à Babacar Diagne, victime d’une violente agression.