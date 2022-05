La CNTS/FC exhorte Macky Sall à instruire son gouvernement pour une « sortie urgente » de la crise scolaire

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal-Forces du changement (CNTS/FC) exhorte le président de la République, Macky Sall à instruire son gouvernement pour une sortie urgente de la crise scolaire, dans un communiqué.



La centrale syndicale soutient que « les accords signés et les engagements de l’Etat devant le peuple sénégalais, doivent être respectés pour la stabilité sociale ».



Plusieurs syndicats d’enseignants du primaire, moyen et secondaire, ont lancé de nouveaux plans d’actions pour dénoncer le non-respect des accords signés avec le gouvernement au mois de février dernier.



Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a de son côté déclaré mercredi que tous les engagements financiers pris par le gouvernement avec les syndicats d’enseignants ont été scrupuleusement respectés par l’Etat.



Face à cette situation, la CNTS/FC exprime sa solidarité à toutes ces organisations syndicales en lutte, et engage la pleine responsabilité du Gouvernement qui veut les « mettre en mal avec les populations, les parents d’élèves et les apprenants non informés des causes réelles de ces mouvements d’humeur ».



En tout état de cause, elle exhorte une fois de plus l’Etat à « résoudre sans délais cette situation de rupture totale de confiance créée dans les relations professionnelles et dans la négociation collective, avant qu’elle ne perdure ».