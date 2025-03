La CONAPED salue l’initiative du Président sur les concertations pour la relance de la pêche artisanale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la tenue de « concertations inclusives » visant à relancer le secteur de la pêche artisanale au Sénégal. C'était lors du dernier Conseil des ministres du mercredi 5 mars. Une décision qui a rapidement été saluée par la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED), qui a exprimé son soutien dans un communiqué publié ce dimanche.



La CONAPED a félicité le Chef de l'État pour « sa clairvoyance » en prenant cette initiative. Elle a, de ce fait, souligné que "ces concertations étaient primordiales pour le secteur de la pêche artisanale, un pilier important de l'économie et de l'alimentation des populations sénégalaises". "Cette décision de la plus haute autorité du pays est en phase avec la vision de la CONAPED, articulée autour d’une pêche durable, gérée de manière transparente et inclusive au bénéfice des populations sénégalaises à l’horizon 2030 », a indiqué le communiqué de la coalition.



L’annonce du Président visant à promouvoir une gestion plus durable et équitable de la pêche artisanale, est perçue comme une réponse aux défis auxquels ce secteur est confronté. Ces défis sont entre autres : la surpêche, les conflits d’usage des ressources maritimes, ainsi que la nécessité de préserver les écosystèmes marins.