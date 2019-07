La Chichia et le Tramadol interdits dans une commune au Mali

L'autorité municipale estime que ces produits poussent les jeunes à la violence.



Notre correspondant au Mali a constaté que malgré l'interdiction du Maire, dans une rue située à moins 2 kilomètres de la mairie de la commune 4, des jeunes fument une grande pipe, appelée Chicha ou Narguilé, en plein jour. Il n'y a que de l'eau et l'arôme, affirment-ils.



«Fumer nous permet d'oublier certaines choses comme le manque de travail. On n'a pas de boulot et on a plein de soucis», confie un jeune qui souhaite garder l'anonymat.



Pour Alkassoum Maiga deuxième adjoint au maire de la commune 4, «les jeunes s'adonnent à la consommation de certaines substances qui les poussent à agir violemment. Souvent, les violences se sont soldées par des morts. Les jeunes consomment des produits stupéfiants ou hallucinants qu'ils mettent dans cet appareil».



Les jeunes fumeurs de Chicha rejettent cette thèse.



Le Tramadol, un antidouleur est aussi interdit de consommation. «Certains jeunes abusent du Tramadol qu'ils utilisent pour se droguer», explique Moussa Bagayoko, un pharmacien de la commune 4. Les populations saluent la mesure de la Mairie.