La Chine vante sa gestion du covid-19 même si elle en a "payé le prix fort"

Premier pays touché par le Covid-19, mais aussi premier à s'en sortir, la Chine a désormais un objectif : relancer son économie en pleine dépression mondiale. C'est l'objet de la session 2020 de l'Assemblée nationale populaire (ANP, le parlement chinois), grand messe annuelle du régime communiste chinois. Mais avant toute chose, le Premier ministre chinois a célébré la "réussite stratégique majeure" du pays dans sa gestion de la crise sanitaire.



"Nous, fils et filles de la nation chinoise, sommes restés unis pendant une période infiniment difficile et avons élevé une Grande muraille de solidarité", s'est félicité le Premier ministre Li Keqiang devant les 3 000 députés réunis, visage masqué [pour raisons sanitaires], au Palais du peuple à Pékin.



"Nous avons obtenu une victoire décisive dans la défense de la province du Hubei et de sa capitale, Wuhan", mises en quarantaine pendant deux mois et demi, a affirmé le chef du gouvernement, semblant ignorer les critiques émises à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, contre la responsabilité supposée de son pays dans l'apparition de l'épidémie.