La Convention des jeunes reporters du Sénégal distribue 500 gilets aux organes de presse

«Cette cérémonie est d'une importance capitale pour la Convention des jeunes reporters du Sénégal. C'est un moyen d'identification et de distinction du reporter de celui qui ne l'est pas et de leur faciliter le travail sur le terrain, parfois risqué », a déclaré Migui Marame Ndiaye, responsable de la Formation, pour qui, le port de cet accessoire devient «fondamental» dans ces circonstances.

Selon M. Ndiaye, en confectionnant ces gilets sur fonds propres, le but de la CRJR, c'est de mettre fin aux relations parfois heurtées entre les professionnels des médias et les forces de défense et de sécurité. «Ces conflits notés souvent lors de grandes manifestations peuvent résulter soit d'une incapacité des deux parties à se comprendre, soit de la difficulté des forces de l'ordre à identifier les journalistes ».

Vu la forte demande de gilets, la Convention des jeunes reporters du Sénégal invite ses partenaires à les appuyer afin de permettre à tous les reporters du Sénégal d'en bénéficier. D'où leur slogan "un reporter un gilet". Enfin, le responsable de la Formation a encouragé les reporters à faire "preuve de responsabilité en donnant des informations fiables" lors du scrutin législatif du 31 juillet.

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) a procédé ce samedi à la Maison de la presse, à la distribution de 500 gilets, «confectionnés sur fonds propres», aux organes et organisations de presse, dans le cadre de la couverture des élections législatives du 31 juillet.