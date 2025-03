La Cour Suprême donne raison à Mansour Faye et ordonne au ministre de l'Intérieur de notifier les motifs de son interdiction de sortie du territoire

La Cour suprême a rendu une décision, ce vendredi 28 mars, en faveur de Mansour Faye, le maire de Saint-Louis. Elle a ordonné au ministre de l'Intérieur de notifier à l'ancien ministre sous Macky Sall les raisons pour lesquelles il lui a été interdit de sortir du territoire national. Cette décision a été saluée par l'avocat de Mansour Faye, Me El Hadji Diouf, qui a réagi immédiatement sur les ondes de la RFM.



"La Cour suprême vient de nous donner raison. Elle fait une injonction au ministre de l'Intérieur de notifier à Mansour Faye les motifs de l'interdiction de sortie du territoire national. Faute de quoi, la Cour suprême exige du ministre qu'il donne des instructions à ses éléments, notamment à la police des frontières et à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), pour laisser le sieur Mansour Faye se déplacer comme il l'entend, aller et venir à sa guise", a déclaré Me El Hadji Diouf.



Pour rappel, Mansour Faye, figure politique importante de l'APR et beau-frère de l'ancien Président Macky Sall, a été interdit de quitter le territoire à deux reprises. Cette interdiction, qui a suscité des interrogations et des critiques, semble désormais être remise en question par la plus haute juridiction du pays.