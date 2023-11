La Cour suprême va vider le recours de Sonko contre le verdict sur l’affaire Mame Mbaye Niang

Les avocats de Ousmane Sonko seront de nouveau devant la Cour suprême jeudi prochain pour défendre leur recours en annulation du jugement en Appel contre leur client dans l’affaire de diffamation qui l’oppose à Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme.



Le leader de Pastef a été condamné le lundi 8 mai en appel à une peine de six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique, dans l'affaire qui l'oppose au ministre. La Cour d'appel avait confirmé le montant des dommages et intérêts fixé 200 millions francs CFA prononcé en première instance.



Si la Cour suprême confirme cette condamnation, Ousmane Sonko ne pourrait pas être inscrit sur les listes électorales.