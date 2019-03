La Déclaration de patrimoine du Président Macky Sall «ne doit pas faire l’objet un débat public », selon El hadj Kassé

La déclaration de patrimoine que le président Macky Sall doit « forcément» faire, « on ne doit pas en faire un débat public, mais au Sénégal, on aime les débats », déclare-t-il.

El hadj Hamidou Kassé rappelle à cet effet que : «Le président Macky Sall a été le premier à faire une déclaration de patrimoine. Il s’est imposé cette obligation alors que le moment où il l’a fait, rien ne lui était nullement imposé ».



L’invité de l’émission Objection de Sud Fm de ce dimanche 31 mars 2019 de rassurer : « Il l'a fait et il refera la déclaration de patrimoine. Maintenant, c‘est au Conseil constitutionnel et au Président Macky Sall de dire exactement quand cette déclaration va être faite et dans quelle condition elle sera faite ».



Le ministre Conseiller et Chargé de la communication du président Sall de souligner : « qu’il est important de rappeler que pour le président Macky Sall la déclaration de patrimoine entre dans le cadre global de la bonne gouvernance, c’est-à-dire la transparence dans la gestion des affaires publiques qui impose que ceux qui sont en charge de la gestion de ces affaires publiques soient eux-mêmes transparents en terme de revenus, en terme de ressources, mais également en terme de pratiques concrètes dans leurs pratiques au jour le jour».