La Dic met fin à un chantage à la sextape et arrête deux élèves mineurs

Deux élèves, Mamadou A.D du Lycée Blaise Diagne et Abdoubacar J. domicilié à Rufisque Mtoa, ont été déférés au parquet par la Dic pour une affaire de chantage à la sextape dont la victime est une mineure.



Aissatou F. la victime, a porté plainte contre Mamadou A.D et autres, pour chantage et menace de diffusion via le site Seneporno. En effet, durant l’audition, elle déclare qu’elle entretenait une relation amoureuse avec Mamadou qu’elle a connu par le canal de son ami Abdoubacar J.



Lors de leurs discussions sur le réseau social Watsapp, ils ont eu à échanger des photos et vidéos intimes dans lesquelles la susnommée se trouvait dans une position inconfortable.



C’est ainsi que Mamadou A.D a fait un montage des photos et vidéos pour ensuite les envoyer à sa copine mineure, la menaçant de publier les photos ainsi que les vidéos sur le site Seneporno.



Interrogés, les deux garçons ont reconnu avoir utilisé les photos nues de la demoiselle pour en faire un montage.Toutefois, ils soulignent que c'était pour les garder dans leur portable et non pour les diffuser. Ils ont été déférés au parquet par la Dic, informe "Libération".