La FFF donne son accord pour le maintien de Bordeaux en Ligue 2

Les Girondins peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Rétrogradé en National par la DNCG le 14 juin - décision confirmée en appel le 5 juillet - le club bordelais évoluera bien en L2 cette saison. Réuni ce mercredi, le comité exécutif de la FFF a suivi les recommandations du Comité National Olympique et sportif et voté la réintégration des Girondins en L2.



« Le comité exécutif de la FFF demande à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des clubs professionnels (DNCG) de convoquer le FC Girondins de Bordeaux pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre, précise le communiqué de la FFF.



Le comité exécutif de la FFF demande également à la DNCG d'exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023. »