La FIFA lance la toute première plateforme numérique dédiée au football professionnel

La FIFA a lancé le 25 janvier 2021 sa plateforme Panorama du football professionnel, la toute première base de données numérique proposant des informations et statistiques sur les joueurs, les joueuses, les clubs, les transferts et les compétitions majeures au sein des 211 associations membres.



Rassemblant, ainsi, des données issues d’un large éventail d’indicateurs de performance clés qui reflètent la situation des clubs et des championnats du monde entier.



"La plateforme Panorama du football professionnel de la FIFA a été créée pour toute la communauté du football afin de suivre la professionnalisation du football, dans la droite ligne de l’objectif stratégique de la FIFA visant à accompagner et promouvoir le développement du football sur toute la planète afin de rendre ce dernier véritablement mondial", a expliqué l'instance dirigeante sur son site officiel.



La FIFA d'annoncer en ce sens qu'au cours des prochaines semaines, toutes les associations membres seront invitées à rejoindre la plateforme. Ce qui leur permettra de mettre à jour régulièrement leurs informations pour le football masculin et féminin.