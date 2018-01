La Feder se radicalise et annonce une grève totale mercredi et jeudi, et marche le 2 février prochain

Les enseignants membres de la Feder ont tenu une conférence de presse ce matin pour apporter leur réponse aux propositions du gouvernement formulées vendredi dernier. Et l'une d'entre elles les a sérieusement courroucés. En effet, les 10% d'augmentation sur l'indemnité de logement (6000 F Cfa en valeur ajoutée), sont perçus comme une insulte.



«Les enseignants sont d’honnêtes citoyens. Ils méritent plus de respect et de considération. Ils ne quémandent pas. Ils réclament l’équité dans le traitement des agents de l’Etat et ils ne sont pas prêts à parader leur dignité», a déclaré le coordonnateur du Cusems et membre de la feder.



Dame Mbodji d’ajouter : «Il en est de même de toutes les autres propositions de sortie de crise relative au paiement de rappel, à la fin des lenteurs administratives, à l’acte III des parcelles à tous les syndicats, à la délivrance des types de propriété et à la viabilisation des différents actes. Les enseignants ont trop souffert des promesses non tenues par le gouvernement de Macky Sall».



La Feder qui dit niet à toutes négociations, exige : «l’apurement sans délai des 85 milliards, et non 32 milliards tels que annoncés par le gouvernement, de rappel d’avancement, d’intégration et de validation». Elle précise que «ce montant a été calculé par le directeur de la solde et ses services».



La fédération décrète son quatrième (4) plan d’action avec un débrayage dès demain mardi suivie d’une grève totale ainsi que d’une marche nationale au début du mois de février.