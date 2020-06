La Fédération algérienne de football n'a pas encore touché de subvention de la FIFA

Kheireddine Zetchi, président de la Fédération Algérienne de Football (FAF) a fait savoir que son institution n’a pas encore bénéficié de l’aide de la FIFA.



Il y a quelques semaines, Gianni Infantino a allégé les procédures pour que toutes les associations membres de la FIFA puissent rentrer en possession de l’aide de l’instance mondiale. Dans cette période de crise sanitaire, tout est à l’arrêt et les fédérations sportives subissent sur le plan financier. Pour les aider à sortir indemne, le patron du football mondial va débloquer 150 millions de dollars soit 500.000 dollars par association.



La Fédération Algérienne n’a pas reçu les 500.000 dollars promis par la FIFA. C’est ce qu’on peut retenir de la sortie de Zetchi sur la radio nationale.



« Le président de la FIFA s’est exprimé à deux reprises depuis le début de la pandémie et il a annoncé des mesures d’aides destinées à toutes les Fédérations. Je rassure tout le monde à ce sujet, aucune aide n’a été donnée aux associations membres de la FIFA. C’est un sujet qui est sur la table du Comité Exécutif », a-t-il déclaré sur Africa Top Sports.



« Le jour que la FAF bénéficiera, au même titre que les autres fédérations, d’une aide quelconque. Cette dernière sera redistribuée d’une façon équitable entre le football professionnel et le football amateur », a-t-il conclu.



Une déclaration de Kheireddine Zetchi qui met désormais les choses au clair.