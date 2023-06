La Fédération béninoise de football annonce des décès de supporters après le match contre le Sénégal

Deux supporters sont décédés hier samedi pendant ou après le match Benin-Sénégal (match nul 1-1). C’est ce que nous apprend un communiqué laconique de la Fédération sénégalaise de football rendu public ce dimanche.

« Le président de la Fédération Béninoise de Football et son Comité exécutif ont appris avec beaucoup de tristesse le décès de supporters au cours du match BENIN vs SENEGAL », lit-on dans le document.



Qui ajoute: « En attendant que les responsabilités ne soient situées, je voudrais présenter, au nom du Comité exécutif, des acteurs du football et en mon nom propre, les condoléances les plus attristés aux familles éplorées ».



Certains médias béninois parlent d’une bousculade ayant causé des morts et des blessés.