La Fédération sénégalaise de basketball interdit les lasers dans l'enceinte des sites de compétitions officielles

Dans un courrier adressé aux Présidents des Ligues et des clubs, la Fédération sénégalaise de Basket-Ball fait savoir de ses nouvelles interdictions. Parmi elles, l'utilisation des lampes dites Laser pointées sur les yeux des joueurs. Ce, après avoir saluer le "dynamisme des clubs dans l'effort de mobilisation de leurs supporters, dans le cadre de l'organisation de nos compétitions."



Cependant, dans le souci de préserver le confort du public et l'intégrité du sport, "les objets et instruments ci-après sont désormais interdits dans l'enceinte des sites de compétitions officielles de Basket-Ball. Les lampes dites Laser pointées sur les yeux des joueurs ; Les couvercles de marmites et Vuvuzela qui produisent une nuisance sonore excessive", lit-on dans le communiqué de Fédération parvenu à PressAfrik.



La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball ajoute par ailleurs qu'il compte sur la coopération de tous pour l'application rigoureuse de cette mesure d'interdiction.