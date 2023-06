La France condamne «l'attaque abominable» en Ouganda

La France condamne « avec la plus grande fermeté l'attaque abominable » contre un lycée dans l'ouest de l'Ouganda, qui a causé plusieurs dizaines de morts et de blessés, selon une déclaration samedi de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Au moins 41 personnes ont été tuées, majoritairement des étudiants, dans un raid mené dans la nuit de vendredi à samedi 17 juin par des jihadistes contre un établissement scolaire, la pire attaque de ce type dans le pays depuis des années. Des responsables de l'armée et de la police ont accusé des membres des Forces démocratiques alliées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique, après l'assaut sanglant contre ce lycée situé dans le district de Kasese, près de la frontière de la République démocratique du Congo. « La France adresse ses condoléances aux familles et aux proches des victimes, aux autorités ougandaises et exprime sa solidarité aux blessés », a ajouté la porte-parole dans sa déclaration écrite.