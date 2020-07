La France finance le Sénégal à hauteur de 90 milliards Fcfa pour des conventions

Par ces temps qui courent où les caisses de l’Etat sont désespérément vides, recevoir 90 milliards de francs, c’est une véritable aubaine pour nos gouvernants. La France, via l’Agence française de développement (AFD), a signé mardi avec le ministre Amadou Hott plusieurs conventions pour un montant total de 138,05 millions d’euros, soit environ 90 milliards 547 millions F.CFA.



Le premier financement est, selon le journal Le Témoin qui rapporte l'information, la convention de financement du projet de renforcement de la justice civile et commerciale (JUCICOM) d’un montant de 20 millions d’euros, soit environ 13,1 milliards F.CFA, dont 12 millions d’Euros (7,8 milliards F.CFA) de prêt et 8 millions d’Euros de subvention, soit environ 5,2 milliards F.CFA. La deuxième convention de financement du Projet de Gestion Intégrée de l’Economie des Déchets Solides (PROMOGED) d’un montant de 40 millions d’euros, représentant 26, 2 milliards F.CFA. La troisième est constituée des avenants relatifs à la restructuration des Prêts de Politiques Publiques à la gouvernance financière et au secteur de l’eau et de l’Assainissement pour un montant de 50 720 000 Euros, soit 33,2 milliards F.CFA.

La convention de financement du Programme d’Appui au Développement de l’Education du Sénégal : Riposte et Résilience face à la COVID-19, pour un montant de 6 millions d’euros, soit environ 3,9 milliards F.CFA.



Et enfin les subventions destinées aux Etudes du projet PROMOGED pour un montant de 0,3 million d’Euros, soit environ 196,5 millions F.CFA, à l’organisation des jeux olympiques de la jeunesse prévus au Sénégal en 2022 pour un montant de 0,4 million d’Euros soit 262 millions F.CFA, au parc numérique pour un montant de 0,15 million d’Euros soit environ 98,2 millions F.CFA, et au renforcement des capacités organisationnelles de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) pour un montant de 0,5 million d’Euros soit environ 327,5 millions F.CFA.