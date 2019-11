La Guinée-Bissau se prépare à l'élection présidentielle

« Tout est prêt » selon le président de la commission électorale. Le fichier des 760 000 inscrits est le même que celui utilisé lors des législatives du mois de mars. Idem pour une partie du matériel, les urnes ou les isoloirs.



« Je veux ici rassurer. Toutes les conditions logistiques humaines et techniques sont réunies, au niveau des commissions régionales d’élections comme au niveau de la diaspora pour que les élections puissent se dérouler dans un climat de sérénité, sans risque d’incident majeur », souligne José Pédro Sambu, président de la commission.



Pour suivre le processus, plusieurs dizaines d’observateurs internationaux seront déployés dimanche, 70 de la Cédéao, ceux de l’Union africaine, de l’Union européenne, de la communauté des pays de langue portugaise, et des États-Unis.



Plus les « moniteurs » de la société civile. Une cellule mise en place par six organisations, dont le réseau WANEP. « Nous avons déployé sur toute l’étendue du territoire 422 moniteurs, explique Julien Oussou, coordonnateur régional du réseau. L’idée, c’est d’arriver à collecter toutes les informations qui viennent du terrain sur l’ouverture, le déroulement et la clôture. »



Dès ce samedi, ces moniteurs iront vérifier si le matériel est prédisposé, et si la fin officielle de la campagne est respectée.



"Avant tout, la Guinée Bissau a besoin de cadres compétents, des personnes capables de résoudre les problèmes du pays. On a beaucoup de ressources, mais sans personne capable de gérer, ça ne sert à rien !", c'est ce que les jeunes attendent du futur président.