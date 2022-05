La Juventus passe la seconde sur 2 stars à coup zéro, l'offre XXL de Manchester United pour Frenkie de Jong

Pogba et Di Maria pour 0€ !



En Italie, la Juve fait parler à propos de sa défaite en finale de Coupe contre l'Inter mais aujourd'hui c'est à propos d'un autre sujet qu'elle fait la Une de Tuttosport. Le média transalpin nous livre aussi deux indiscrétions sur le marché des transferts du côté de Turin. «Pogba le revoilà», placarde le journal, affirmant que la Juventus évalue La Pioche pour un possible retour cet été. De plus, les dirigeants bianconeri prépareraient une proposition pour Angel Di Maria, qui lui aussi sera libre cet été !





United à fond sur De Jong !



Le mercato fait aussi parler en Angleterre, car Manchester United va également lancer son mercato ! Après que Manchester City a acheté Erling Haaland, c'est au tour du voisin d'ouvrir le bal. Les Red Devils vont faire une offre colossale pour un joueur du FC Barcelone, selon le Manchester Evening News. Vous l'aurez compris, il s'agit de Frenkie de Jong, l'un des seuls moyens pour les Blaugrana de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Pour le coup, on parle d'un montant de 75M£, soit 88 M€ pour le milieu de terrain néerlandais, qui a fait de Manchester United sa destination favorite pour la saison prochaine...



Le roi Kane règne sur Londres !



Du côté de l'Angleterre, on met à l'honneur le match d'Harry Kane contre Asrenal. Car le capitaine et leader de Tottenham a porté les siens hier dans le derby de Londres. Auteur d'un doublé, il a bien aidé les Spurs à battre les Gunners 3 buts à 0. The Daily Telegraph ne s'y trompe pas quand il affirme que c'est Kane qui a dirigé les opérations, et cette raclée. Ce vendredi, l'attaquant fait la Une de tous les tabloïds qui le couvrent de louanges. À l'image du Daily Star qui affirme que «personne ne peut le contenir». Cette démonstration de Kane et des Spurs fait aussi les gros titres du Daily Mirror, qui met en avant l' «Euro vision», car avec ce bon résultat, Tottenham se rapproche grandement des Gunners au classement ! Plus qu'un point d'écart entre les deux, à deux journées de la fin, pour cette 4e place de Premier League, synonyme de qualification en Ligue des Champions.